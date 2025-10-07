James LeBron si ritira? La mossa di marketing spiazza | VIDEO
Tutti si aspettavano l'annuncio del ritiro ma invece James Lebron ha attirato l'attenzione solo per pubblicizzare il cognac L'articolo James LeBron si ritira? La mossa di marketing spiazza VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
LeBron James si ritira? L'annuncio social: lancia una partnership con Hennessy. La mossa di marketing del campione NBA - Questa notte aveva pubblicato un video sui propri profili social in cui parlava della "Decision 2", la decisione ... Scrive msn.com
