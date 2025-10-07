l’evoluzione di james bond sotto la gestione di amazon MGM. Con l’acquisizione di MGM da parte di Amazon, completata nel 2022 con un investimento superiore a un miliardo di dollari, il franchise di James Bond si trova ora in una fase di profondo rinnovamento. La creazione di Amazon MGM Studios ha portato alla concessione dei diritti creativi sul personaggio, aprendo la strada a nuovi progetti e a un possibile rilancio del celebre agente segreto. Il nuovo film in sviluppo, diretto da Denis Villeneuve, rappresenta uno degli elementi più attesi del futuro cinematografico della saga. le recenti modifiche nelle immagini promozionali e le reazioni dei fan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

James Bond sotto accusa: polemica per le modifiche "woke" infuria tra i fan