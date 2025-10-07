Jaguars segnare con meno di 30 secondi nel gioco per scioccare i capi

2025-10-07 05:33:00 Giorni caldissimi in redazione! I Jacksonville Jaguars hanno segnato un touchdown selvaggio, mentre la loro difesa ha impedito ai capi di Kansas City di segnare con 23 secondi rimasti nel gioco per resistere per una vittoria del 31-28, dando loro la prima vittoria sui Chiefs dal 2009. Con quella vittoria, i Jags si sono spostati in pareggio per il primo posto nell’AFC South con gli Indianapolis Colts. Il quarterback di Jaguars Trevor Lawrence, che ha compiuto 26 anni oggi, è tornato in piedi e ha corso nella zona finale dopo essere stato inciampato dai suoi compagni di squadra per segnare un TD che ha portato Jacksonville davanti a quattro punti con meno di 30 secondi rimasti nel quarto trimestre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com