Ivan Graziani 80 anni | grande omaggio dei musicisti di Teramo

"Pigri Volume 1" è il titolo del progetto dedicato al compianto cantautore teramano Ivan Graziani, che il 6.

“Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, Filippo Graziani all'Auditorium Parco della Musica

Ivan Graziani, un concerto per i suoi 80 anni con Lucio Corsi, Finardi, Mario Biondi

Una grande festa a Teramo per festeggiare gli 80 anni di Ivan Graziani

Rai Radio2. . Il 6 ottobre 1945 nasceva Ivan Graziani Lo ricordiamo con "Taglia la testa al gallo" cantata dal figlio Filippo Graziani sul palco de "La Notte dei Serpenti" 2025 Dall'archivio social di #Radio2

Ivan Graziani, il poeta che credeva nella musica - la Repubblica

Esce 'Pigri', il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani - Un disco con otto cover tra i brani più significativi del cantautore, realizzate da otto band teramane ...

Ivan Graziani oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il ricordo - Nato a Teramo il 6 ottobre 1945 e morto a Novafeltria (Rimini) il primo gennaio 1997, Graziani è stato un ...