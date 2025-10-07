IV Municipio Cavallaro annuncia una fase di rinnovamento | Più trasparenza e collaborazione con tutti i consiglieri

Il presidente del IV Municipio, Rosario Cavallaro, ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per il documento programmatico presentato dai consiglieri Arena, Curia e Nauta, intitolato “Azione di Rilancio per il IV Municipio – Il Patto per la Collettività”. Cavallaro ha ringraziato i tre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it