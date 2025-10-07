IV° Memorial Fabrizio Nassi e presentazione del settore giovanile dell' Era Volleyball Project

Si è svolto per il quarto anno consecutivo l’evento targato Era Volleyball Project (EVP) in memoria del grande campione pontederese Fabrizio Nassi. Un evento ricco di emozioni e di novità che dopo i saluti del presidente Giorgio Nazzi e agli interventi delle Autorità - l’assessore Mattia Belli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

iv176 memorial fabrizio nassiVolley. Memorial Nassi. Quarta edizione oggi al via - Quarta edizione del Memorial Fabrizio Nassi, oggi a Pontedera, organizzato dalla Era Volley Project che partecipa al Memorial con ... Come scrive lanazione.it

Volley. Memorial Nassi. Appuntamento al PalaMatteoli - I pontederesi del Gruppo Lupi (nella foto il tecnico Marco Lupi) sfidano i santacrocesi della Codyeco Lupi. Si legge su lanazione.it

