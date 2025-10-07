IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World il futuro digitale
(Adnkronos) – La città di Torino si appresta a consolidare il suo ruolo di hub tecnologico ospitando la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World. L’evento, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il 13 e 14 ottobre 2025 nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Cinema e si conferma come un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: edizione - festival
«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione
Euganea film festival 2025: la XXIV edizione nei luoghi più suggestivi dei colli Euganei
Montecatini Sound, edizione zero del festival che promette spettacolo
Annunciate novità per la prossima edizione del "Porretta Soul Festival" dal 23 al 26 luglio 2026 - facebook.com Vai su Facebook
IV Edizione Festival Ro.Mens Tema: I giovani e la salute mentale Rai per la Sostenibilità – ESG presenta il Vademecum “Informare sulla salute mentale”, realizzato con @odg_cnog e @aslrm2. “Uniti per far crescere i ragazzi consapevoli” – Micol Rigo #RoM - X Vai su X
Bibliosmart - IV edizione "Biblioteche in rete" - Giunge alla quarta edizione “BiblioSmart”, progetto di aggiornamento e confronto dedicato al mondo delle biblioteche, curato da Mediateur e promosso dalla Regione Campania - Riporta regione.campania.it
Tutto pronto per la IV edizione de "La notte degli osti" - Con la IV edizione, torna a Eboli (Salerno), dal 25 al 26 giugno 2024, "La notte degli Osti". Si legge su ansa.it