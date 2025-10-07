IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World il futuro digitale

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La città di Torino si appresta a consolidare il suo ruolo di hub tecnologico ospitando la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World. L’evento, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il 13 e 14 ottobre 2025 nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Cinema e si conferma come un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edizione - festival

«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione

Euganea film festival 2025: la XXIV edizione nei luoghi più suggestivi dei colli Euganei

Montecatini Sound, edizione zero del festival che promette spettacolo

Bibliosmart - IV edizione "Biblioteche in rete" - Giunge alla quarta edizione “BiblioSmart”, progetto di aggiornamento e confronto dedicato al mondo delle biblioteche, curato da Mediateur e promosso dalla Regione Campania - Riporta regione.campania.it

Tutto pronto per la IV edizione de "La notte degli osti" - Con la IV edizione, torna a Eboli (Salerno), dal 25 al 26 giugno 2024, "La notte degli Osti". Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Iv Edizione Dell8217ai Amp