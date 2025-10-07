Italiana uccisa a Formentera Lite e coltellate dal compagno
È morta ammazzata a Formentera, dove si era trasferita da una decina di anni, quando aveva deciso di lasciare l'Italia. Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo, è stata uccisa dal suo compagno, anch'egli italiano, che vive nell'isola delle Baleari, dove gestisce un'agenzia immobiliare. Si chiama Ivan Sauna, ha 51 anni ed è originario di Busto Arsizio. Ieri la Guardia Civil spagnola lo ha arrestato con l'accusa di omicidio. La donna, che viveva a Formentera con il figlio 15enne avuto da una precedente relazione e lavorava in un bar in una zona della movida, è stata trovata morta domenica mattina nel suo appartamento, il località Es Pujols, nella parte settentrionale dell'isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
