Non un femminicidio. L'autopsia avrebbe escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, Cuneo, ritrovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera in Spagna. Lo ha dichiarato il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna, fermato con l'accusa di omicidio, è già stato rimesso in libertà dal magistrato. Sarebbe estraneo ai fatti. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la causa esatta della morte. L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un incidente domestico. Sulla donna sarebbero stati trovati numerosi lividi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Italiana morta a Formentera,"l'autopsia esclude la morte violenta