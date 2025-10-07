Italiana morta a Formentera l' autopsia esclude la morte violenta

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non un femminicidio. L'autopsia avrebbe escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, Cuneo, ritrovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera in Spagna. Lo ha dichiarato il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna, fermato con l'accusa di omicidio, è già stato rimesso in libertà dal magistrato. Sarebbe estraneo ai fatti. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la causa esatta della morte. L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un incidente domestico. Sulla donna sarebbero stati trovati numerosi lividi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

italiana morta a formentera l autopsia esclude la morte violenta

© Tgcom24.mediaset.it - Italiana morta a Formentera,"l'autopsia esclude la morte violenta

In questa notizia si parla di: italiana - morta

Morta la giornalista italiana: se ne è andata via così. Donna coraggiosa

Ibiza, nuova tragedia sull'isola: morta una turista italiana. Soccorsi arrivati troppo tardi

È morta Marina Donato: la vedova di Corrado ha firmato programmi che hanno fatto la storia delle televisione italiana sulle reti Rai e Mediaset

italiana morta formentera autopsiaL'autopsia esclude la morte violenta per l'italiana a Formentera - La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera "non è avvenuta per un evento violento". Segnala ansa.it

italiana morta formentera autopsiaFormentera, autopsia esclude evento violento per la morte dell'italiana Luisa Asteggiano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Formentera, autopsia esclude evento violento per la morte dell'italiana Luisa Asteggiano ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Italiana Morta Formentera Autopsia