Ci sono novità circa il caso di Luisa Asteggiano, la 45enne originaria di Bra (Cuneo) che ha perso la vita a Formentera. Nel corso della giornata di ieri, la Guardia Civil spagnola ha arrestato il suo compagno, Ivan Sauna, con l'accusa di omicidio. Oggi, tuttavia, sono arrivati i risultati dell'autopsia, che hanno fatto emergere un altro quadro. Luisa è stata trovata morta domenica mattina all'interno del suo appartamento a Formentera. Gli inquirenti hanno subito pensato a un omicidio. Eppure, stando a quanto emerso dall'esame autoptico, la morte " non è avvenuta per un evento violento ". Questo quanto riportato nel referto del medico legale che ha esaminato il cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italiana morta a Formentera, l'autopsia esclude la morte violenta: rilasciato il compagno