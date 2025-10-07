Italiana morta a Formentera l' autopsia esclude la morte violenta | rilasciato il compagno
Ci sono novità circa il caso di Luisa Asteggiano, la 45enne originaria di Bra (Cuneo) che ha perso la vita a Formentera. Nel corso della giornata di ieri, la Guardia Civil spagnola ha arrestato il suo compagno, Ivan Sauna, con l'accusa di omicidio. Oggi, tuttavia, sono arrivati i risultati dell'autopsia, che hanno fatto emergere un altro quadro. Luisa è stata trovata morta domenica mattina all'interno del suo appartamento a Formentera. Gli inquirenti hanno subito pensato a un omicidio. Eppure, stando a quanto emerso dall'esame autoptico, la morte " non è avvenuta per un evento violento ". Questo quanto riportato nel referto del medico legale che ha esaminato il cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
