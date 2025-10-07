FORMENTERA (Spagna) L’ennesimo femminicidio del 2025 si compie in terra straniera, in un appartamento del residence Mirada 1 di Avenida Miramar a Es Pujols, la località turistica per eccellenza della più piccola isola delle Baleari, in Spagna. Ma sulla vicenda aleggia ancora una patina di dubbio che solo le indagini e l’autopsia potranno dissipare. La vittima si chiamava Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo). Il presunto assassino – in custodia presso l’autorità di polizia della vicina Ibiza – è il compagno, Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio (Varese). Entrambi vivevano da anni a Formentera, ma solo da due lui era iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, fra l’altro in un domicilio diverso da quello dove si è compiuto il delitto, vale a dire la casa di Luisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italiana massacrata a Formentera. Il compagno fermato per omicidio