Italia scossa di terremoto poco fa | Grande paura
Un rumore sordo, poi il pavimento che vibra come se qualcuno stesse bussando dal profondo della terra. In pochi secondi la quiete del pomeriggio si è trasformata in paura: finestre che tintinnano, animali che si agitano, persone che si affacciano in strada cercando di capire da dove arrivi quel movimento improvviso. Nei negozi qualcuno lascia la cassa, nelle scuole gli insegnanti calmano gli studenti. È un istante sospeso, uno di quelli in cui il tempo sembra fermarsi e ogni respiro pesa più del solito. Pochi minuti dopo arrivano le prime conferme, i messaggi sui telefoni, le notifiche dei centri di monitoraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto al largo della costa marchigiana: Sala Situazione Italia in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. La scossa è stata avvertita ma al momento NON sono stati segnalati danni 6 ottobre ore 12.40
Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 avvertita in centro Italia. Epicentro a Massa Martana (PG), ipocentro a 8 km di profondità.
