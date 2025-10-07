Italia scossa di terremoto poco fa | Grande paura

Un rumore sordo, poi il pavimento che vibra come se qualcuno stesse bussando dal profondo della terra. In pochi secondi la quiete del pomeriggio si è trasformata in paura: finestre che tintinnano, animali che si agitano, persone che si affacciano in strada cercando di capire da dove arrivi quel movimento improvviso. Nei negozi qualcuno lascia la cassa, nelle scuole gli insegnanti calmano gli studenti. È un istante sospeso, uno di quelli in cui il tempo sembra fermarsi e ogni respiro pesa più del solito. Pochi minuti dopo arrivano le prime conferme, i messaggi sui telefoni, le notifiche dei centri di monitoraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

