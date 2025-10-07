Italia scontro tremendo tra tir e furgone Bilancio tragico
Una frazione di secondo. Tanto è bastato perché una mattina ordinaria si trasformasse in un incubo di lamiere contorte e sirene ululanti. Il sole era alto, ma l’aria vibrava già di tensione quando, in un punto cruciale di una strada statale, il rumore sordo e terrificante di un impatto triplo squarciò il silenzio. Non era un semplice scontro: era il risultato violento e inarrestabile della forza cinetica, che aveva scaraventato un furgone nel fossato e ridotto i resti dei mezzi a un groviglio irriconoscibile. In quel momento, il tempo si è fermato per chi era bloccato nel traffico e, tragicamente, per chi era rimasto intrappolato nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - scontro
Golden power su UniCredit, è scontro tra Italia e Ue dopo il ricorso al Tar
Atp Finals, Binaghi attacca: “Ci sono dei problemi, non sarà banale tenerle in Italia. Scontro col governo? Se serve, mi faccio da parte”
Scontro tra furgone e moto in viale Italia, feriti un uomo e una donna
Scontro tra Italia e Comitato Internazionale sui contratti di servizi logistici. L'8 ottobre vertice decisivo a Roma - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia, per evitare derive francesi, deve riconoscere di essere ormai multietnica/multiculturale e togliere remigrazione/scontro tra civiltà dal suo orizzonte. Accettare tale realtà non solo ridurrà lo scontro sociale, ma, se sfruttata bene, ci aprirà molte porte in Afric - X Vai su X
Capalbio, scontro auto-tir: tremendo incidente sull’Aurelia. Muore designer internazionale - Capalbio (Grosseto), 19 agosto 2025 – Un altro terribile incidente sulle strade della Toscana. Da lanazione.it
Scontro tra auto e tir su via Aurelia, morto il noto designer Alessandro Loschiavo - Si chiamava Alessandro Loschiavo l'uomo morto nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla via Aurelia, nel territorio di Capalbio. Scrive fanpage.it