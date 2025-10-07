L’Italia di Rino Gattuso prepara due gare cruciali nel girone I verso i Mondiali 2026: dopo i successi dell’andata ( 5-0 all’Estonia e 5-4 a Israele), gli Azzurri puntano a sei punti per avvicinarsi alla Norvegia e blindare almeno i playoff. Indice. Italia contro Estonia e Israele: programma, date e orari. Estonia-Italia: convocati e aggiornamenti. Modulo e scelte: perché il 3-5-2 resta un tabù. Probabile formazione Italia (Estonia–Italia). Classifica del girone I (attuale). Criteri di classifica (in ordine). Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali. FAQ Estonia-Italia. Italia contro Estonia e Israele: programma, date e orari. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Italia, quando gioca contro l’Estonia? Data, orario, probabile formazione e cosa serve per qualificarsi al Mondiale