Italia parla il ct Gattuso | I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto Su Chiesa e Tresoldi…

Calcionews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, le dichiarazioni del ct azzurro Gattuso: «I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Difesa a 3? Un allenatore deve.» Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, dall’aula magna di Coverciano, presenta le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali: l’11 ottobre contro l’Estonia e il 14 ottobre contro Israele. Gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia parla il ct gattuso i ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa difesa a 3 un allenatore deve fare tutto su chiesa e tresoldi8230

© Calcionews24.com - Italia, parla il ct Gattuso: «I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto. Su Chiesa e Tresoldi…»

In questa notizia si parla di: italia - parla

Stabilità balcanica, la sfida strategica che l’Italia non può ignorare. Parla Rauti

Aiuti a Kyiv, ecco perché l’Italia non acquisterà le armi americane. Parla Nones (Iai)

«All’Expo di Osaka raccontiamo una nuova Italia: mostriamo la credibilità, non solo la bellezza». Parla l’ambasciatore Vattani

italia parla ct gattusoEstonia-Italia, parla Gattuso: la conferenza del Ct della Nazionale LIVE - L'Italia di Gattuso è pronta ad affrontare altre due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali, la prima con l'Estonia l'11 ottobre e la seconda con l'Israele il 14. sport.sky.it scrive

italia parla ct gattusoGattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Parla Ct Gattuso