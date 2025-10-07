Italia Mondiali 2026 | strada in salita nonostante le ultime vittorie

ABBONATI A DAYITALIANEWS La situazione nel girone. Nonostante le tre vittorie consecutive, la qualificazione ai Mondiali 2026 per l’ Italia resta tutt’altro che scontata. Gli azzurri si trovano attualmente a -6 punti dalla Norvegia, capolista del girone, che però ha disputato una gara in più. Anche in caso di arrivo a pari punti con la squadra di Haaland, la Nazionale di Gattuso sarebbe comunque costretta a passare dai playoff, a causa della notevole differenza reti: +21 per la Norvegia contro +5 per l’Italia. L’obiettivo realistico, dunque, è quello di difendere il secondo posto, attualmente condiviso con Israele, che però ha una partita in più. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

