Italia Mondiali 2026 | strada in salita nonostante le ultime vittorie
La situazione nel girone. Nonostante le tre vittorie consecutive, la qualificazione ai Mondiali 2026 per l' Italia resta tutt'altro che scontata. Gli azzurri si trovano attualmente a -6 punti dalla Norvegia, capolista del girone, che però ha disputato una gara in più. Anche in caso di arrivo a pari punti con la squadra di Haaland, la Nazionale di Gattuso sarebbe comunque costretta a passare dai playoff, a causa della notevole differenza reti: +21 per la Norvegia contro +5 per l'Italia. L'obiettivo realistico, dunque, è quello di difendere il secondo posto, attualmente condiviso con Israele, che però ha una partita in più.
