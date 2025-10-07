Italia-Israele venduti pochi biglietti Gattuso | Tira una brutta aria

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale l'allerta a una settimana da Italia-Israele in programma martedì 14 ottobre a Udine tra timori per le manifestazioni ProPal e il rischio di attentati. Lo stadio Bluenergy sarà in larga parte vuoto: soltanto 4mila i biglietti venduti a fronte di una capienza cinque volte maggiore. E' il segnale che, tra la paura di disordini e la volontà di boicottare una sfida che pure potrebbe essere decisiva per la qualificazione degli azzurri ai mondiali del 2026, in molti hanno rinunciato a tifare per la Nazionale. "Ai miei giocatori", ha spiegato il ct Rino Gattuso, "non farò alcun messaggio speciale se non lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da tutto ciò che viene fuori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

italia israele venduti pochi biglietti gattuso tira una brutta aria

© Iltempo.it - Italia-Israele, venduti pochi biglietti. Gattuso: "Tira una brutta aria"

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele venduti pochiItalia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale: “10mila persone fuori e 5mila dentro” - Gattuso: “Non possiamo certo dire che l’ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila ... Da fanpage.it

Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria" - Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia- Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Venduti Pochi