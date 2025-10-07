Italia-Israele polizia | A Udine non ci sarà il Mossad

Sale la tensione per Italia-Israele, match in programma martedì 14 ottobre a Udine e valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Vista la tragica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e le grandi manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in tutta Italia, una semplice partita di calcio può trasformarsi in uno scenario delicato. Il capoluogo del Friuli sarà blindatissimo anche se il dipartimento della pubblica sicurezza ha smentito “la presenza di servizi di intelligence  stranieri”, ovvero del Mossad, servizio segreto focalizzato sulle operazioni all’estero. La Fifa non esclude Israele dalle competizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

