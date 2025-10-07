Italia-Israele polizia | A Udine non ci sarà il Mossad
Sale la tensione per Italia-Israele, match in programma martedì 14 ottobre a Udine e valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Vista la tragica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e le grandi manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in tutta Italia, una semplice partita di calcio può trasformarsi in uno scenario delicato. Il capoluogo del Friuli sarà blindatissimo anche se il dipartimento della pubblica sicurezza ha smentito “la presenza di servizi di intelligence stranieri”, ovvero del Mossad, servizio segreto focalizzato sulle operazioni all’estero. La Fifa non esclude Israele dalle competizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Dall'Alavés al Deportivo, il calcio spagnolo si mobilita contro la guerra a Gaza mentre in Italia cresce la tensione per la partita contro Israele - facebook.com Vai su Facebook
Che la partita Italia-Israele in programma a Udine non fosse solo una questione sportiva era chiaro da tempo. Ma ora, con l’avvicinarsi del match e con l’esplodere delle proteste, la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali diventa anche una questione d’inte - X Vai su X
Italia-Israele, polizia: “A Udine non ci sarà il Mossad” - Israele, match in programma martedì 14 ottobre a Udine e valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Da lapresse.it
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste - La partita diventa un caso di sicurezza nazionale con Udine blindata. Segnala ilfattoquotidiano.it