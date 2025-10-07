Italia - Israele la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine | Non si respira una bella aria
Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia-Israele.
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste.
Dall'Alavés al Deportivo, il calcio spagnolo si mobilita contro la guerra a Gaza mentre in Italia cresce la tensione per la partita contro Israele
Gattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali
Calcio, Gattuso: "Non c'è una bella aria, con Israele tante pressioni" - Così il ct degli azzurri in vista della partita in programma martedì 14 ottobre contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026.