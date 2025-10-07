Italia - Israele la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine | Non si respira una bella aria

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia-Israele. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

italia israele la confessione del ct gattuso prima della partita a udine non si respira una bella aria

© Notizie.virgilio.it - Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria"

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

italia israele confessione ctGattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali ... Segnala msn.com

Calcio, Gattuso: "Non c'è una bella aria, con Israele tante pressioni" - Così il ct degli azzurri in vista della partita in programma martedì 14 ottobre contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Confessione Ct