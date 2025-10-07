Italia-Israele Gattuso | Non sarà un ambiente sereno ma dobbiamo giocare

Parla il commissario tecnico della nazionale di calcio, Gennaro Gattuso, in vista delle prossime sfide dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Occhi puntati soprattutto sulla partita del 14 ottobre a Udine contro Israele, una sfida complicata soprattutto dal punto di vista ambientale e dell’ordine pubblico alla luce di quello che sta accadendo nel conflitto in Medio Oriente. “Martedì andiamo a Udine” e “ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. La partita dobbiamo giocarla. Dispiace vedere quello che sta succedendo” a Gaza, “fa male al cuore, non possiamo dire che sarà un ambiente sereno con 10mila persone fuori dallo stadio” a protestare, ha affermato mister Gattuso dal centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando i prossimi impegni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Israele, Gattuso: “Non sarà un ambiente sereno ma dobbiamo giocare”

