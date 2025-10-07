Agenti del Mossad per scortare la nazionale israeliana impegnata il 14 ottobre a Udine contro l’ Italia? È questo il tema dell’interrogazione con cui Marco Grimaldi di Avs ha chiesto al governo spiegazioni sulla possibile presenza dell’intelligence di Israele. Una notizia che il deputato ha appreso dai media, secondo cui la delegazione sarà accolta all’aeroporto di Ronchi dei Legionari di Gorizia per poi essere trasferita in una struttura riservata. Il match è valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Italia-Israele, Grimaldi contro il governo. L’interrogazione a risposta scritta è stata presentata nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e richiama anche un precedente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Italia-Israele finisce in Parlamento