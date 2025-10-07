Italia-Israele clima teso a Udine Gattuso | Non si respira una bella aria
AGI - Sale l'allerta a una settimana da Italia-Israele in programma martedì 14 ottobre a Udine, tra timori per le manifestazioni Pro Pal e il rischio di attentati. Lo stadio Bluenergy sarà in larga parte vuoto: soltanto 4mila i biglietti venduti a fronte di una capienza cinque volte maggiore. È il segnale che, tra la paura di disordini e la volontà di boicottare una sfida che pure potrebbe essere decisiva per la qualificazione degli azzurri ai mondiali del 2026, in molti hanno rinunciato a tifare per la Nazionale. "Ai miei giocatori", ha spiegato il ct Rino Gattuso, "non farò alcun messaggio speciale se non lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da tutto ciò che viene fuori". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: italia - israele
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste. Di Domenico Cannizzaro - X Vai su X
Dall'Alavés al Deportivo, il calcio spagnolo si mobilita contro la guerra a Gaza mentre in Italia cresce la tensione per la partita contro Israele - facebook.com Vai su Facebook
Udine blindata per Italia-Israele, ma lo stadio è quasi deserto: "10.000 fuori e 5.000 dentro" - Lo stesso commissario tecnico Gennaro Gattuso ha descritto così l’atmosfera che circonda la gara: «Non si respira una bellissima aria. Si legge su nordest24.it
Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria" - Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia- Lo riporta virgilio.it