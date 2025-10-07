Italia-Israele clima teso a Udine Gattuso | Non si respira una bella aria

AGI - Sale l'allerta a una settimana da Italia-Israele in programma martedì 14 ottobre a Udine, tra timori per le manifestazioni Pro Pal e il rischio di attentati. Lo stadio Bluenergy sarà in larga parte vuoto: soltanto 4mila i biglietti venduti a fronte di una capienza cinque volte maggiore. È il segnale che, tra la paura di disordini e la volontà di boicottare una sfida che pure potrebbe essere decisiva per la qualificazione degli azzurri ai mondiali del 2026, in molti hanno rinunciato a tifare per la Nazionale. "Ai miei giocatori", ha spiegato il ct Rino Gattuso, "non farò alcun messaggio speciale se non lavorare bene e cercare di non farsi influenzare da tutto ciò che viene fuori". 🔗 Leggi su Agi.it

