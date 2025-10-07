Italia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale | 10mila persone fuori e 5mila dentro
Italia-Israele si giocherà in un clima surreale a Udine: check-point mobili, zone rosse e cortei. Gattuso: "Non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste. Di Domenico Cannizzaro
Dall'Alavés al Deportivo, il calcio spagnolo si mobilita contro la guerra a Gaza mentre in Italia cresce la tensione per la partita contro Israele
Italia-Israele, polemica e allarme: alta tensione sulla partita valevole per la qualificazione al Mondiale - A una settimana dalla sfida di qualificazione al Mondiale fra le due Nazionali, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, si affina il ...
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste - La partita diventa un caso di sicurezza nazionale con Udine blindata.