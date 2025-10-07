Italia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale | 10mila persone fuori e 5mila dentro

Italia-Israele si giocherà in un clima surreale a Udine: check-point mobili, zone rosse e cortei. Gattuso: "Non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

italia israele udine giocher224Italia-Israele, polemica e allarme: alta tensione sulla partita valevole per la qualificazione al Mondiale - A una settimana dalla sfida di qualificazione al Mondiale fra le due Nazionali, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, si affina il ... Si legge su ilgazzettino.it

italia israele udine giocher224La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste - La partita diventa un caso di sicurezza nazionale con Udine blindata. Segnala ilfattoquotidiano.it

