Italia Gattuso sulla convocazione di Cristante | Chi lo merita va premiato

Sololaroma.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda sosta della stagione sarà fondamentale per l’ Italia, che per sperare ancora nella qualificazione diretta ai Mondiali dovrà vincere ampiamente le due partite con Estonia ed Israele. Per questi match, il CT azzurro Gennaro Gattuso ha inserito nella lista dei convocati due giocatori della Roma: Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Per il centrocampista giallorosso si tratta di un ritorno in Nazionale dopo diverso tempo, conquistato grazie alle prestazioni di questo inizio di stagione, dove la fiducia di Gasperini è stata totale e ripagata pienamente dal classe ’95. Le parole di Gattuso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

italia gattuso sulla convocazione di cristante chi lo merita va premiato

© Sololaroma.it - Italia, Gattuso sulla convocazione di Cristante: “Chi lo merita va premiato”

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”

Materazzi: “Gattuso CT dell’Italia? Vi dico cosa ne penso” | VIDEO

italia gattuso convocazione cristanteGattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali ... Riporta corrieredellosport.it

italia gattuso convocazione cristanteL'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola - Al suo posto, Gennaro Gattuso ha convocato un altro giocatore dei campani: Leonardo Spinazzola. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Gattuso Convocazione Cristante