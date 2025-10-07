Italia Gattuso sulla convocazione di Cristante | Chi lo merita va premiato

La seconda sosta della stagione sarà fondamentale per l’ Italia, che per sperare ancora nella qualificazione diretta ai Mondiali dovrà vincere ampiamente le due partite con Estonia ed Israele. Per questi match, il CT azzurro Gennaro Gattuso ha inserito nella lista dei convocati due giocatori della Roma: Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Per il centrocampista giallorosso si tratta di un ritorno in Nazionale dopo diverso tempo, conquistato grazie alle prestazioni di questo inizio di stagione, dove la fiducia di Gasperini è stata totale e ripagata pienamente dal classe ’95. Le parole di Gattuso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

