Italia Gattuso sulla convocazione di Cristante | Chi lo merita va premiato
La seconda sosta della stagione sarà fondamentale per l’ Italia, che per sperare ancora nella qualificazione diretta ai Mondiali dovrà vincere ampiamente le due partite con Estonia ed Israele. Per questi match, il CT azzurro Gennaro Gattuso ha inserito nella lista dei convocati due giocatori della Roma: Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Per il centrocampista giallorosso si tratta di un ritorno in Nazionale dopo diverso tempo, conquistato grazie alle prestazioni di questo inizio di stagione, dove la fiducia di Gasperini è stata totale e ripagata pienamente dal classe ’95. Le parole di Gattuso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”
Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”
Materazzi: “Gattuso CT dell’Italia? Vi dico cosa ne penso” | VIDEO
Tresoldi come Retegui? L'attaccante del Brugge non chiude all'Italia: «Mi piacerebbe parlare con Gattuso» Il ct era in tribuna nel match tra Atalanta e Club Brugge per osservare il classe 2004, che gioca per la Germania Under 21 ma può cambiare status
Ma quale blocco Inter, la nuova Italia di Gattuso si fa in Premier. E si aspetta anche Chiesa…
Gattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali ... Riporta corrieredellosport.it
L'Italia verso Estonia e Israele: out Politano, convocato Spinazzola - Al suo posto, Gennaro Gattuso ha convocato un altro giocatore dei campani: Leonardo Spinazzola. Come scrive tuttosport.com