Italia Gattuso | Partita tesa con Israele ecco la situazione tecnica
Il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha commentato il pre-gara contro Israele e l’Estonia, gare valide per la qualificazioni ai Mondiali 2026. In diretta dal centro tecnico federale di Coverciano, il tecnico azzurro ha analizzato i vari aspetti delle partite per cui sono stati convocati anche 5 giocatori dell’Inter: Bastoni, Dimarco, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: italia - gattuso
Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”
Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”
Materazzi: “Gattuso CT dell’Italia? Vi dico cosa ne penso” | VIDEO
Verso Italia-Israele, Gattuso: “Soffro per Gaza, ma dobbiamo giocare” - X Vai su X
Gattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - facebook.com Vai su Facebook
Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria" - Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia- Segnala virgilio.it
Gattuso diretta conferenza stampa Italia in vista di Estonia e Israele - Il ct azzurro parla a Coverciano presentando i due impegni di sabato 11 e martedì 14 per le qualificazione ai prossimi Mondiali ... msn.com scrive