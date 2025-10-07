Italia fanalino di coda in Europa | solo il 66,7% degli adulti ha un diploma superiore I dati ISTAT
L'Italia si conferma in grave ritardo rispetto alla media europea sul fronte dell'istruzione. Nel 2024, appena il 66,7% delle persone tra i 25 e i 64 anni possiede almeno un diploma secondario superiore, contro l'80,5% della media Ue27: un divario di quasi 14 punti percentuali che rappresenta un serio handicap per la competitività del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
