Italia fanalino di coda in Europa | solo il 66,7% degli adulti ha un diploma superiore I dati ISTAT

Orizzontescuola.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia si conferma in grave ritardo rispetto alla media europea sul fronte dell'istruzione. Nel 2024, appena il 66,7% delle persone tra i 25 e i 64 anni possiede almeno un diploma secondario superiore, contro l'80,5% della media Ue27: un divario di quasi 14 punti percentuali che rappresenta un serio handicap per la competitività del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - fanalino

Le auto elettriche in Italia sono meno dell’1%, fanalino di coda Ue

Italia fanalino di coda Ue per investimenti in istruzione: 7,3% della spesa pubblica (riferita al 2023) contro media europea del 9,6%. I dati

Italia fanalino di coda OCSE per laureati (solo il 22% contro il 42% nel resto del mondo), ma leader nella lotta ai NEET. Un Paese spaccato con segnali di ripresa tra i giovani

italia fanalino coda europaLogistica, Italia fanalino di coda in Europa, per FAI "manca una strategia" - Paolo Uggè chiede interventi urgenti su infrastrutture, porti, ferrovie e intermodalità ... Riporta notizie.it

Nursing Up: “Sanità italiana al rallentatore. Gap con l’Europa resta abissale” - Nursing Up sul nuovo rapporto Agenas: "Sanità italiana viaggia al rallentatore. Si legge su nursetimes.org

Cerca Video su questo argomento: Italia Fanalino Coda Europa