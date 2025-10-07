Italia | da Milano a Roma autentici sapori cinesi conquistano commensali

Nel cuore di Milano, a pochi passi dalla famosa Pinacoteca di Brera, un accogliente ristorante di quartiere attira la gente del posto con un abbinamento inaspettato ma delizioso: piatti brasati cinesi accompagnati da vino italiano. Da ZioZio, molti appassionati di cucina italiana stanno scoprendo i sapori e le tradizioni dei piatti brasati cinesi in stile Sichuan. Il clima umido della regione e l’uso del pepe del Sichuan hanno plasmato una preferenza distintiva per i sapori pungenti, piccanti e aromatici, spesso presenti in piatti che vanno assaporati lentamente. I commensali rimangono spesso sorpresi di scoprire quanto questi sapori ricchi e stratificati si abbinino perfettamente ai vini italiani, creando un’interazione unica tra Oriente e Occidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Italia: da Milano a Roma, autentici sapori cinesi conquistano commensali

