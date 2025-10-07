Italia blitz all’alba | catturato il pericoloso boss mafioso Leonardo Gesualdo

Catturato all’alba Leonardo Gesualdo, il boss foggiano di 39 anni considerato uno dei principali esponenti della “Società foggiana”, nota anche come la quarta mafia. Il blitz, scattato all’alba di martedì 7 ottobre, è stato condotto dai carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis), reparti d’élite addestrati per le operazioni di cattura dei latitanti più pericolosi. L’uomo era inserito nella lista dei latitanti pericolosi d’Italia e da tempo rappresentava uno degli obiettivi più ricercati dalle forze dell’ordine. L’operazione, documentata anche in un video diffuso dalle autorità, mostra il momento in cui gli uomini del Gis fanno irruzione in un edificio alla periferia di Foggia, dove il boss si nascondeva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

