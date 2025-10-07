Italia blitz all’alba | catturato il pericoloso boss mafioso Leonardo Gesualdo

Catturato allalba Leonardo Gesualdo, il  boss foggiano di 39 anni  considerato uno dei principali esponenti della  “Società foggiana”, nota anche come la  quarta mafia. Il blitz, scattato all’alba di  martedì 7 ottobre, è stato condotto dai  carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis), reparti d’élite addestrati per le operazioni di cattura dei latitanti più pericolosi. L’uomo era  inserito nella lista dei latitanti pericolosi d’Italia  e da tempo rappresentava uno degli obiettivi più ricercati dalle forze dell’ordine. L’operazione, documentata anche in un video diffuso dalle autorità, mostra il momento in cui gli uomini del Gis  fanno irruzione in un edificio alla periferia di Foggia, dove il boss si nascondeva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

