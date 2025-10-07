It | Welcome to Derry Stephen King dice la sua sulla serie

Dopo il grande successo dei due film IT – Parte 1 del 2017 e IT – Parte 2 del 2019, la Warner Bros. ha dato il via libera a un prequel per il piccolo schermo intitolato It: Welcome to Derry, che vede il ritorno del clown Pennywise. Ora, a poche settimane dalla messa in onda, su Threads Stephen King ha espresso la sua opinione sulla serie, basata sul suo celebre romanzo It. Lo scrittore l’ha definita “ fantastica ” e ha detto che il primo episodio della serie è “ terrificante ”. Cosa significa per la serie prequel di IT l’elogio di Stephen King a Welcome To Derry. 🔗 Leggi su Cinefilos.it