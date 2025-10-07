It-Alert nuovi test dal 7 al 16 ottobre 2025 | date e Regioni in cui suonerà l’allarme

Nuova tornata di simulazioni per il sistema di allarme pubblico It-Alert. L’obiettivo, come sempre, è quello di migliorarne la tecnologia oltre che sensibilizzare la popolazione. In programma cinque test dal 7 al 16 ottobre che coinvolgeranno Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano per un totale di 60 Comuni. Nel dettaglio, riguarderanno due specifici scenari di rischio: il collasso di grandi dighe e gli incidenti in stabilimenti industriali. Tutti i cellulari agganciati alla rete delle aree interessate riceveranno una notifica testuale e sonora: ecco di cosa si tratta e come comportarsi in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

