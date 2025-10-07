Istat | una famiglia su tre taglia la spesa per gli alimentari

Tv2000.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il report dell’Istat, una famiglia su tre ha tagliato la spesa alimentare nel 2024. Giro di vite sia sulla quantità che sulla qualità. Divario fra regioni: al Sud fino a 800 euro in meno. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

In questa notizia si parla di: istat - famiglia

