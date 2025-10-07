Istat | una famiglia su tre taglia la spesa per gli alimentari

Secondo il report dell’Istat, una famiglia su tre ha tagliato la spesa alimentare nel 2024. Giro di vite sia sulla quantità che sulla qualità. Divario fra regioni: al Sud fino a 800 euro in meno. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Istat: una famiglia su tre taglia la spesa per gli alimentari

