Istat | quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare
Un terzo delle famiglie italiane ha dichiarato di aver limitato in quantità o qualità, rispetto a un anno prima, la spesa alimentare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Emorragia di talenti: l’Italia perde i suoi figli migliori. In 10 anni 367mila giovani hanno fatto le valigie, quasi la metà con una laurea in tasca. DOSSIER Istat svela la crisi
L’Istat vede nero: nel 2024 quasi un terzo delle famiglie italiane ha limitato la spesa alimentare
Quasi la metà delle donne italiane dice di non capire la politica e non parlarne mai nelle proprie giornate. Un terzo non si informa mai. Sono dati ISTAT e sono peggiori di quelli sugli uomini. L’affluenza al voto tra le donne è più bassa, almeno dagli anni Settan Vai su Facebook
Negli ultimi dieci anni in Italia i divorzi tra chi ha 60 anni o più sono quasi triplicati. Nel 2014, secondo l’Istat, erano stati 3.692 su un totale di 52.335, nel 2023 (l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati) 9.913 su 79.875. Ho visto pantere grigie felici - X Vai su X
