Istat | quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terzo delle famiglie italiane ha dichiarato di aver limitato in quantità o qualità, rispetto a un anno prima, la spesa alimentare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

istat quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare

© Imolaoggi.it - Istat: quasi una famiglia italiana su tre limita la spesa alimentare

In questa notizia si parla di: istat - quasi

Emorragia di talenti: l’Italia perde i suoi figli migliori. In 10 anni 367mila giovani hanno fatto le valigie, quasi la metà con una laurea in tasca. DOSSIER Istat svela la crisi

L’Istat vede nero: nel 2024 quasi un terzo delle famiglie italiane ha limitato la spesa alimentare

istat quasi famiglia italianaIstat, spesa famiglie stabile ma 1 su 3 taglia alimentari (2) - Per il secondo anno consecutivo, la spesa è significativamente superiore al livello pre- Come scrive ansa.it

istat quasi famiglia italianaIstat: spesa delle famiglie italiane ferma a 2.755 euro al mese, una su tre taglia su cibo e bevande - È quanto emerge dal nuovo rapporto Istat sui consumi delle famiglie, che fotografa ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istat Quasi Famiglia Italiana