Istat pochi giovani nelle aziende | Assumere e aumentare i salari

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nelle aziende c’è una piramide demografica che è spostata verso i 50enni” hanno spiegato i rappresentanti dell’Istat durante l’audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato a Palazzo Madama nell’ambito dell’esame preliminare del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ( Dpfp ). “Non siamo più un Paese che può spingere su un contributo massivo della forza lavoro, dobbiamo spingere su un contributo qualitativo “, hanno sottolineato. Del resto dall’ultimo rapporto annuale, ha spiegato l’Istat, è emerso che l’inserimento di giovani con skill digitali nelle aziende determina un incremento della produttività: “ Assumere giovani conviene “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

istat pochi giovani nelle aziende assumere e aumentare i salari

© Ilfattoquotidiano.it - Istat, pochi giovani nelle aziende: “Assumere e aumentare i salari”

In questa notizia si parla di: istat - pochi

istat pochi giovani aziendeIstat: pochi i giovani, trattarli bene e aumentare salari - «Un tema che è stato sottovalutato è che nelle aziende che devono garantire la crescita e la produttività c’è una piramide demografica che è spostata verso i 50enni. Scrive msn.com

istat pochi giovani aziendeIstat, pochi giovani, trattarli bene e aumentare salari - "Un tema che è stato sottovalutato è che nelle aziende che devono garantire la crescita e la produttività c'è una piramide demografica che è spostata verso i 50enni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istat Pochi Giovani Aziende