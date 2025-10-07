Istat pochi giovani nelle aziende | Assumere e aumentare i salari

“Nelle aziende c’è una piramide demografica che è spostata verso i 50enni” hanno spiegato i rappresentanti dell’Istat durante l’audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato a Palazzo Madama nell’ambito dell’esame preliminare del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ( Dpfp ). “Non siamo più un Paese che può spingere su un contributo massivo della forza lavoro, dobbiamo spingere su un contributo qualitativo “, hanno sottolineato. Del resto dall’ultimo rapporto annuale, ha spiegato l’Istat, è emerso che l’inserimento di giovani con skill digitali nelle aziende determina un incremento della produttività: “ Assumere giovani conviene “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Istat, pochi giovani nelle aziende: “Assumere e aumentare i salari”

