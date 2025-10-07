Istat nel 2024 una famiglia su tre ha tagliato la spesa alimentare Il Codacons | Il governo adotti provvedimenti per far scendere i prezzi

Lo scorso anno la spesa per consumi delle famiglie in Italia è rimasta stabile, ma una famiglia su tre ha limitato la spesa alimentare. È quanto rileva l’ Istat nel suo ultimo report, precisando che nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.755 euro, sostanzialmente invariata rispetto ai 2.738 euro del 2023. È cambiata però la sua composizione, perché circa un terzo delle famiglie ha dichiarato di aver limitato in quantità eo qualità, rispetto a un anno prima, la spesa per il cibo (31,1% nel 2024 contro il 31,5% nel 2023) e per le bevande (passata dal 35,3%, dal 35,0%). 🔗 Leggi su Open.online

