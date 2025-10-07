Istat nel 2024 spesa media mensile delle famiglie cresce dello 0,6% 2.775€ contro i 2.738 € del 2023 ma il 31% taglia sul cibo

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 la spesa delle famiglie italiane è stata in media di 2.775 euro al mese, con grosse differenze territoriali. Circa un terzo dei nuclei ha risparmiato su cibo e bevande L’ISTAT ha pubblicato i dati sulla spesa mensile delle famiglie italiane nel 2024. Si registra una sostanziale stabi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

istat nel 2024 spesa media mensile delle famiglie cresce dello 06 27758364 contro i 2738 8364 del 2023 ma il 31 taglia sul cibo

© Ilgiornaleditalia.it - Istat, nel 2024 spesa media mensile delle famiglie cresce dello 0,6%, 2.775€ contro i 2.738 € del 2023, ma il 31% taglia sul cibo

In questa notizia si parla di: istat - spesa

Istat, lieve rialzo giugno per carrello spesa, a +2,8%

Istat, lieve rialzo giugno per carrello spesa, a +2,8%

Salgono ancora i costi del carrello della spesa: a giugno +2,8%, alimentari a +4,2%. I dati Istat sull’inflazione

istat 2024 spesa mediaIstat, le famiglie liguri spendono in media 2.763 euro al mese - Nel 2024 la spesa media mensile per consumi sostenuta dalle famiglie liguri in valori correnti è stata pari a 2. Lo riporta rainews.it

istat 2024 spesa mediaIstat, stabile la spesa delle famiglie. Ma una su tre taglia quelle alimentari - Est la spesa media supera di 834 euro quella al Sud ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Istat 2024 Spesa Media