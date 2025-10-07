Istat nel 2024 spesa media mensile delle famiglie cresce dello 0,6% 2.775€ contro i 2.738 € del 2023 ma il 31% taglia sul cibo
Nel 2024 la spesa delle famiglie italiane è stata in media di 2.775 euro al mese, con grosse differenze territoriali. Circa un terzo dei nuclei ha risparmiato su cibo e bevande L'ISTAT ha pubblicato i dati sulla spesa mensile delle famiglie italiane nel 2024. Si registra una sostanziale stabi.
