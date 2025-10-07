Istat | in Italia la spesa a famiglia resta invariata ma c’è un dato che preoccupa

L’ultimo rilevamento effettuato dal principale istituto di statistica in Italia, ha messo in rilievo come a fronte della frenata dell’inflazione, molte famiglie sono ancora costrette a scegliere cosa e quando comprare Nell’ultimo anno solare la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è stata pari a 2.755 euro, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente quando per il 2023 il valore si aera fermato a 2.738 euro. La differenza in termini percentuali tra la spesa del Nord-est (la più alta rispetto alle altre ripartizioni) e quella del Sud si attesta al 37,9%. Altro dato significativo rilevato è quello che della spesa media mensile che nelle famiglie composte soltanto da italiani continua a essere superiore di quasi un terzo rispetto a quella delle famiglie con stranieri. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

