Israele risponde a Greta Thunberg dopo controverso arresto
Israele ha fornito un nuovo aggiornamento in seguito alla detenzione dell’attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Arrestata mentre cercava di raggiungere Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla. Hanno ora espluslo la Thunberg, insieme ad altri 170 attivisti, come confermato dalle autorità israeliane lunedì 6 ottobre. Le foto diffuse dai funzionari israeliani mostrano Thunberg e altri attivisti in tuta grigia e maglietta bianca mentre lasciano il Paese sotto sorveglianza. Secondo diverse fonti giornalistiche, hanno trasportato Greta Thunberg in aereo ed è ora atterrata all’aeroporto di Atene in Grecia, insieme a diversi altri attivisti. 🔗 Leggi su Newsner.it
In questa notizia si parla di: israele - risponde
Siria, scontri tra beduini e drusi: quasi 100 morti. Al Jolani manda l’esercito, Israele risponde con raid: «Raggiunta tregua tra i capi tribù»
A Salvini il premio Italia-Israele, alle polemiche in Aula risponde: "Miseria umana"
Gaza, Hamas risponde alla proposta di accordo. Israele: “La stiamo valutando”
Flotilla risponde all'alert della Marina italiana: "È sabotaggio". Israele: "Ascoltate Meloni" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Israele risponde a muso duro: «Annetteremo la Cisgiordania» - X Vai su X
Greta Thunberg espulsa da Israele: “C’è un genocidio davanti ai nostri occhi” - Dopo giorni di tensione e detenzione, l’attivista svedese Greta Thunberg è stata espulsa da Israele insieme ad altri attivisti partecipanti alla Global Sumud Flotilla. Segnala corrierenazionale.it
Greta Thunberg liberata ed espulsa da Israele: "Noi di Flotilla maltrattati, ma a Gaza è un genocidio" - L'attovivista svedese ha parlato dopo essere arrivata all'aeroporto di Atene assieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da ... Riporta huffingtonpost.it