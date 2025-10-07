Israele risponde a Greta Thunberg dopo controverso arresto

Israele ha fornito un nuovo aggiornamento in seguito alla detenzione dell’attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Arrestata mentre cercava di raggiungere Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla. Hanno ora espluslo la Thunberg, insieme ad altri 170 attivisti, come confermato dalle autorità israeliane lunedì 6 ottobre. Le foto diffuse dai funzionari israeliani mostrano Thunberg e altri attivisti in tuta grigia e maglietta bianca mentre lasciano il Paese sotto sorveglianza. Secondo diverse fonti giornalistiche, hanno trasportato Greta Thunberg in aereo ed è ora atterrata all’aeroporto di Atene in Grecia, insieme a diversi altri attivisti. 🔗 Leggi su Newsner.it

