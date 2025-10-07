Israele-Hamas oggi riprendono i negoziati in Egitto Netanyahu | Vogliamo la vittoria totale Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara teatro dalla strage del 7 ottobre
Roma, 7 ottobre – A due anni dall’ attacco terroristico del 7 ottobre, stamattina dal nord della Striscia è partito un razzo verso Netiv HaAsara, una delle comunità israeliane teatro della strage del 2023. Al momento non risultano feriti. È in corso una protesta davanti alle case dei ministri israeliani per ricordare la stage del 7 ottobre: i manifestanti chiedono l’ accordo sugli ostaggi e la fine del conflitto a Gaza. Oggi riprendono i colloqui di pace in Egitto: stanotte si è conclusa la prima tornata in modo “positivo” ed è stata definita la tabella di marcia delle trattative in corso. Ma la delegazione di Hamas avrebbe spiegato ai mediatori che i continui bombardamenti su Gaza rappresentano una sfida per il rilascio dei prigionieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
