Israele due anni fa l’attacco del 7 10 | cerimonie e manifestazioni per gli ostaggi

(Adnkronos) – Israele ricorda le vittime dell'attacco del 7 ottobre 2023. Cerimonie in varie città. La giornata è cominciata con un'iniziativa a Kfar Aza, riporta il Times of Israel. Alle 11 ora locale, le 10 in Italia, è previsto l'inizio di una cerimonia proprio dove due anni fa ci fu la strage al Nova festival. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com