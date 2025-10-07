Israele due anni fa l’attacco del 7 10 | cerimonie e manifestazioni per gli ostaggi Nuovi colloqui in Egitto

(Adnkronos) – Israele ricorda le vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023. Cerimonie in varie città. La giornata è cominciata con un’iniziativa a Kfar Aza, riporta il Times of Israel. Alle 11 ora locale, le 10 in Italia, è previsto l’inizio di una cerimonia proprio dove due anni fa ci fu la strage al Nova festival. . L'articolo Israele, due anni fa l’attacco del 710: cerimonie e manifestazioni per gli ostaggi. Nuovi colloqui in Egitto proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, due anni fa l’attacco del 7/10: cerimonie e manifestazioni per gli ostaggi. Nuovi colloqui in Egitto

Wiam Maher Najib Wahhab: «Per 50 anni ho difeso la Palestina da Israele, ma ci hanno portato a considerare il suo intervento come una salvezza»

Tajani: “Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele”, e insiste su Ius Scholae: “Ai maranza preferisco chi studia 10 anni” – VIDEO

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari

7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas. Missili e blitz via terra, 200 morti e 50 ostaggi. Bombe su Gaza. Ecco la cronaca di quella terribile giornata - Drammatica escalation in Medio Oriente, dove Hamas ha dichiarato guerra e messo sotto scacco Israele. Scrive gazzettadelsud.it

7 ottobre, ISPI a due anni dall’attacco di Hamas: “Senza nascita dello Stato palestinese pace ancora lontana” - it a Luigi Toninelli, Ricercatore ISPI dell'Osservatorio Medioriente e Nord Africa: "Due anni fa il 7 ottobre 2023 ... Scrive fanpage.it