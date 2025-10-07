Israele due anni dal 7 ottobre | memoria piazze e spiragli di dialogo

Due anni dopo il 7 ottobre 2023, in Israele il ricordo scorre tra cerimonie sobrie e manifestazioni determinate. I familiari degli ostaggi riprendono le piazze, mentre in Egitto ripartono colloqui indiretti per uno scambio che potrebbe cambiare il corso della crisi. L’emozione resta intatta, la politica cerca un varco, la società chiede risposte. Memoria che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

