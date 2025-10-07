Israele due anni dal 7 ottobre | memoria piazze e spiragli di dialogo

Due anni dopo il 7 ottobre 2023, in Israele il ricordo scorre tra cerimonie sobrie e manifestazioni determinate. I familiari degli ostaggi riprendono le piazze, mentre in Egitto ripartono colloqui indiretti per uno scambio che potrebbe cambiare il corso della crisi. L’emozione resta intatta, la politica cerca un varco, la società chiede risposte. Memoria che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Israele, due anni dal 7 ottobre: memoria, piazze e spiragli di dialogo

In questa notizia si parla di: israele - anni

Wiam Maher Najib Wahhab: «Per 50 anni ho difeso la Palestina da Israele, ma ci hanno portato a considerare il suo intervento come una salvezza»

Tajani: “Rinosceremo Palestina quando loro lo faranno con Israele”, e insiste su Ius Scholae: “Ai maranza preferisco chi studia 10 anni” – VIDEO

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari

Sono passati due anni dalla tragedia del #7ottobre, dalla barbarie di Hamas che ha colpito il popolo d’Israele. A due anni da quel massacro e dalla guerra che ha scatenato, causando altre migliaia di vittime innocenti a #Gaza, ora vediamo finalmente concreti - facebook.com Vai su Facebook

7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas ad Israele. https://tg.la7.it/esteri/7-ottobre-attacco-hamas-israele-memoriale-reim-07-10-2025-245491… - X Vai su X

7 ottobre, due anni fa l'attacco di Hamas ad Israele: il peregrinaggio al memoriale di Reim allestito nel luogo del Nova Music Festival - E' l'alba del 7 ottobre 2025, esattamente due anni fa, il giorno più buio per Israele. Segnala tg.la7.it

Israele, due anni fa l'attacco del 7/10: cerimonie e manifestazioni per gli ostaggi. Nuovi colloqui in Egitto - Centinaia di manifestanti si sono radunati fuori dalle residenze di alcuni ministri e parlamentari per chiedere un accordo. Si legge su adnkronos.com