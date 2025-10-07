Israele contro il cardinale Parolin per le parole sul 7 ottobre | Mina gli sforzi per la pace Leone XIV lo difende | È la posizione della Santa Sede

Ilmessaggero.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sette Ottobre che già aveva fatto precipitare le relazioni ebraico cristiane al punto più basso mai raggiunto dal Concilio Vaticano II in poi, di dimostra, ancora una volta, di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

israele contro il cardinale parolin per le parole sul 7 ottobre mina gli sforzi per la pace leone xiv lo difende 200 la posizione della santa sede

© Ilmessaggero.it - Israele contro il cardinale Parolin per le parole sul 7 ottobre: «Mina gli sforzi per la pace». Leone XIV lo difende: «È la posizione della Santa Sede»

In questa notizia si parla di: israele - cardinale

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti. Tajani: “Israele fermi i raid”. Nella Striscia in mattinata altri 14 morti

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti dopo il raid sulla chiesa. Tajani: “Israele fermi le operazioni militari”

Tajani: "Israele garantisca la sicurezza del cardinale Pizzaballa a Gaza" | Nuovi raid sulla Striscia, almeno 14 morti

israele contro cardinale parolinAmbasciata di Israele contro ultima intervista del card. Parolin: "Rischia di minare pace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ambasciata di Israele contro ultima intervista del card. Segnala tg24.sky.it

israele contro cardinale parolinIl 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Contro Cardinale Parolin