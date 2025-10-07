Israele cerca ancora la vendetta due anni dopo gli attentati del 7 ottobre

Tel Aviv ha vinto le sue battaglie militari nella regione, ma ha perso sul piano morale per la sua reazione sanguinaria agli attacchi di Hamas del 2023. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

