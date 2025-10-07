Israele attacca Parolin | Mina gli sforzi di pace

L’ambasciata di Israele in Vaticano ha attaccato il cardinale Pietro Parolin dopo l’intervista che quest’ultimo ha rilasciato all’ Osservatore Romano. Il Segretario di Stato, nel giorno dell’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, ha parlato tra l’altro di « carneficina in atto » a Gaza. Così dall’ambasciata è arrivato l’attacco: «La recente intervista al Cardinale Parolin, sebbene sicuramente ben intenzionata rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo». A difenderlo è stato anche Papa Leone XIV che ha dichiarato: «Ha espresso molto bene l’opinione della Santa Sede». 🔗 Leggi su Lettera43.it

