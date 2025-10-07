Dopo mesi di tregua, l’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede torna a puntare il dito contro le alte gerarchie vaticane. A non essere piaciuta è stata l’intervista che il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, ha rilasciato due giorni fa ai media vaticani. Intervista che, secondo l’ambasciata, “sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo. Si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza. Ciò che più preoccupa è l’uso problematico dell’equivalenza morale laddove non è pertinente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele attacca Parolin, il Papa lo difende