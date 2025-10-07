Israele attacca Parolin il Papa lo difende

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di tregua, l’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede torna a puntare il dito contro le alte gerarchie vaticane. A non essere piaciuta è stata l’intervista che il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, ha rilasciato due giorni fa ai media vaticani. Intervista che, secondo l’ambasciata, “sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo. Si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza. Ciò che più preoccupa è l’uso problematico dell’equivalenza morale laddove non è pertinente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

israele attacca parolin il papa lo difende

© Ilfoglio.it - Israele attacca Parolin, il Papa lo difende

In questa notizia si parla di: israele - attacca

Israele attacca Gaza City e Jabalia, ordine di evacuazione Idf: raid per “annientare nemici e organizzazioni terroristiche”

Israele attacca in Libano, Gaza e Jabalia

LA TREGUA FRAGILE – Israele attacca l’esercito siriano nel Sud del Paese in difesa della minoranza drusa

israele attacca parolin papaIsraele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata israeliana dopo l'intervista del segretario di Stato vaticano: 'Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi'. Riporta ansa.it

israele attacca parolin papaIsraele attacca Parolin, la replica di Papa Leone XIV: “Ha espresso l’opinione della Santa Sede” - Papa Leone conferma la posizione della Santa Sede sulle parole del cardinale Parolin, al centro di una polemica con l'ambasciata israeliana. Si legge su newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Attacca Parolin Papa