Israele attacca Parolin il Papa lo difende
Dopo mesi di tregua, l'ambasciata d'Israele presso la Santa Sede torna a puntare il dito contro le alte gerarchie vaticane. A non essere piaciuta è stata l'intervista che il segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, ha rilasciato due giorni fa ai media vaticani. Intervista che, secondo l'ambasciata, "sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo. Si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza. Ciò che più preoccupa è l'uso problematico dell'equivalenza morale laddove non è pertinente.
Israele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata israeliana dopo l'intervista del segretario di Stato vaticano: 'Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi'. Riporta ansa.it
Israele attacca Parolin, la replica di Papa Leone XIV: “Ha espresso l’opinione della Santa Sede” - Papa Leone conferma la posizione della Santa Sede sulle parole del cardinale Parolin, al centro di una polemica con l'ambasciata israeliana. Si legge su newsmondo.it