Israele ai mondiali di addestramento cani Protestano le associazioni | L’Idf usa gli animali contro i prigionieri palestinesi

Borgo San Dalmazzo è un piccolo comune del Cuneese che ha conosciuto la grande Storia: qui, dopo il 1943, i suoi abitanti poverissimi hanno nascosto centinaia di ebrei destinati a essere deportati nel locale campo di detenzione nazi-fascista, per poi essere mandati a morire nelle camere a gas di Auschwitz. Lo spirito dei tempi ha trasformato questo borgo nell’epicentro di una protesta contro Israele che da giorni preoccupa le autorità. La mobilitazione è stata convocata in occasione dei mondiali di mondioring – che si terranno dall’8 al 12 ottobre -, disciplina di addestramento cani, usata spesso per gli animali poi impiegati nel soccorso, nelle attività di law enforcement o anche per fini militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

