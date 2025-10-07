Israele ai mondiali di addestramento cani Protestano le associazioni | L’Idf usa gli animali contro i prigionieri palestinesi
Borgo San Dalmazzo è un piccolo comune del Cuneese che ha conosciuto la grande Storia: qui, dopo il 1943, i suoi abitanti poverissimi hanno nascosto centinaia di ebrei destinati a essere deportati nel locale campo di detenzione nazi-fascista, per poi essere mandati a morire nelle camere a gas di Auschwitz. Lo spirito dei tempi ha trasformato questo borgo nell’epicentro di una protesta contro Israele che da giorni preoccupa le autorità. La mobilitazione è stata convocata in occasione dei mondiali di mondioring – che si terranno dall’8 al 12 ottobre -, disciplina di addestramento cani, usata spesso per gli animali poi impiegati nel soccorso, nelle attività di law enforcement o anche per fini militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: israele - mondiali
Moldavia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming
Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Due grosse novità: https://fanpa.ge/U8are - facebook.com Vai su Facebook
Israele via dai mondiali di calcio, Francesca Albanese terremota il girone dell’Italia. Missiva a Fifa e Uefa degli esperti Onu sulla Palestina: «Dovete escludere la loro squadra altrimenti si giustifica genocidio> - X Vai su X
Israele-Italia 4-5: video, gol e highlights - Match da brividi a Debrecen con l'Italia che va due volte sotto con Israele, la ribalta e poi in vantaggio di due gol si fa a sua volta raggiungere sul 4- Scrive sport.sky.it
Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia soffre contro Israele ma nel finale vince 5-4 - 0 contro l’Estonia nella prima partita da ct per Gennaro Gattuso, l’Italia è tornata in campo stasera per la quarta gara del gruppo I delle qualificazioni per i ... Segnala tg24.sky.it