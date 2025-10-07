G ara valida per la sesta giornata del Gruppo L di qualificazioni ai Mondiali 2026. Nonostante la differenza tecnica rispetto a Repubblica Ceca e Croazia, le due squadre sono chiamati a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione attraverso gli spareggi. Isole Faroe-Montenegro si giocherà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Torsvollur di Torshavn. I SOLE FAROE-MONTENEGRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa vantano sei punti in cinque partite e vogliono continuare a stupire e regalare un’altra serata da sogno al proprio pubblico, dopo un cammino fin quì sorprendente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Isole Faroe-Montenegro, sesta giornata Gruppo L qualificazioni Mondiali 2026