Isola d' Elba guidano con un tasso alcolico superiore ai limiti | denunciati e patenti ritirate

Tre conducenti di auto sono stati denunciati dai carabinieri di Portoferraio in quanto sorpresi alla guida delle rispettive vetture con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Nel primo episodio un 30enne è stato sottoposto a controllo etilometrico ed è risultato positivo valore di 0,98. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

