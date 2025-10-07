islam alla camera le audizioni sulla risoluzione della lega e il m5s diserta

I 5 stelle quando si tratta di Islam non ci sono mai. O meglio, non ci sono quando si tratta di contrastare la radicalizzazione. Questa mattina si sono svolte in Commissione Cultura della Camera dei Deputati audizioni relative alla risoluzione della Lega, a prima firma di Rossano Sasso, con la quale “intendiamo porre un argine ai sempre più frequenti tentativi di islamizzazione delle nostre scuole”, dice il deputato della Lega, capogruppo in commissione Cultura, Scienza, Istruzione. "Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a numerosi episodi di sottomissione culturale all'Islam mascherati da inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

