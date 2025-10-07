Islam alla Camera le audizioni sulla risoluzione della Lega E il M5S diserta
I 5 stelle quando si tratta di Islam non ci sono mai. O meglio, non ci sono quando si tratta di contrastare la radicalizzazione. Questa mattina si sono svolte in Commissione Cultura della Camera dei Deputati audizioni relative alla risoluzione della Lega, a prima firma di Rossano Sasso, con la quale “intendiamo porre un argine ai sempre più frequenti tentativi di islamizzazione delle nostre scuole”, dice il deputato della Lega, capogruppo in commissione Cultura, Scienza, Istruzione. "Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a numerosi episodi di sottomissione culturale all'Islam mascherati da inclusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: islam - camera
UFFICIO MIGRANTES MESSINA CRESCE IL CANALE YOU TUBE È online il secondo video del percorso “Cristianesimo e Islam per una città plurale”! Mettiamo a disposizione la registrazione del terzo incontro tematico, dedicato al tema della Creazion - facebook.com Vai su Facebook
Sasso (Lega): “Serve il consenso dei genitori per le attività religiose a scuola. Stop ai tentativi di islamizzazione” - La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha ospitato importanti audizioni relative alla risoluzione n. Si legge su orizzontescuola.it
Audizione FLC CGIL alla Camera sul "Consenso informato preventivo attività scolastiche concernenti la religione" - La FLC CGIL esprime una netta contrarietà all'ipotesi di introdurre forme di "consenso preventivo" generalizzato in ambito educativo ... Come scrive flcgil.it