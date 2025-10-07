Irpinia sotto assedio | nuovo assalto ai Postamat esplosione all’alba a Scampitella

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scampitella (Avellino) – Non si ferma la cosiddetta “banda dei Postamat” che da settimane colpisce in Irpinia. Allalba di oggi un nuovo assalto è stato messo a segno in via Piave, nel centro di Scampitella. L’esplosione, avvenuta con la consueta tecnica e nello stesso orario degli episodi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

