Irpinia sotto assedio | nuovo assalto ai Postamat esplosione all’alba a Scampitella
Scampitella (Avellino) – Non si ferma la cosiddetta “banda dei Postamat” che da settimane colpisce in Irpinia. All’alba di oggi un nuovo assalto è stato messo a segno in via Piave, nel centro di Scampitella. L’esplosione, avvenuta con la consueta tecnica e nello stesso orario degli episodi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Migranti senza cibo e servizi: la Desy sotto accusa anche in Irpinia
Anche l’Irpinia ha capitolato, spettacolari foto sotto la Cima del monte Cervialto, 1700 m slm, provincia di Avellino appunto, imbiancato dalla prima neve, piuttosto precoce Foto di Antonio De Vizio Vai su Facebook
Mariotto sotto assedio: a rischio 7mila ulivi per un nuovo impianto fotovoltaico - Un nuovo impianto fotovoltaico di ben 32 ettari potrebbe sorgere a Mariotto, frazione rurale di Bitonto, comportando l’espianto di 7. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Angelo Zito nuovo comandante dei Carabinieri in Irpinia - Succede a Domenico Albanese, che dopo due anni in Irpinia, è stato trasferito ad altro incarico presso lo Stato ... Lo riporta ansa.it